Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, K 5719

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht im Gegenverkehr - Zeugenaufruf (11.06.2026)

Königsfeld im Schwarzwald - K 5719 (ots)

Am Donnerstag hat sich auf der Kreisstraße 5719 zwischen Königsfeld und Burgberg, gegen 13 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer musste in Richtung Burgberg einem entgegenkommenden, unbekannten Auto ausweichen. Durch das aus ungeklärter Ursache überschreiten der Fahrbahnmitte des Unfallflüchtigen, musste der junge Mann so weit nach rechts lenken, dass er in den Straßengraben geriet. Dadurch entstand ein Schaden am Mercedes in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Wagen musste darüber hinaus abgeschleppt werden. Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich unterwegs waren, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (Tel: 07724 / 949500) in Verbindung zu setzten.

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