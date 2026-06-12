Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Verdächtige Autos (10.06.2026)

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Mehrere Bewohner landwirtschaftlicher Anwesen im Bereich Königsfeld und der Nachbargemeinde Hardt, haben am Mittwoch verdächtige Autos gemeldet. Auf den dortigen Feldwegen beobachteten mehrere Anwohner, dass zwei silberne Renaults mit jeweils polnischer und französischer Zulassung und ein Toyota mit Niederländischer in dem sehr ländlichen Bereich gesehen wurden. Manche der männlichen Fahrer boten auch Dienstleistungen, wie zum Beispiel Asphaltarbeiten an. In einem Fall kam es zu einem gefährlichen Fahrmanöver als eines der Autos schnell den Bereich eines Hofes verlies. Die Polizeireviere St. Georgen und Schramberg suchen nun nach den Insassen der Autos und bitten Hinweise bei den Dienststellen zu melden. Entweder unter der Nummer 07724 / 949500 in St. Georgen, oder 07422 / 27010 in Schramberg.

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