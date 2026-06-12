Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Unbekannter betritt Grundstück und greift Frau an (08.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Am Montagnachmittag hat sich ein Unbekannter Zutritt auf ein Grundstück im Bereich der Hirschbergschule verschafft und im Anschluss die Eigentümerin angegriffen. Anlassgebend war, dass der Mann, gegen 15:30 Uhr, den im Garten befindlichen Hund streicheln wollte. So überschritt er den Gartenzaun und näherte sich dem Tier. Die 58-Jährige Hundehalterin wies den Eindringling an, das Grundstück sofort zu verlassen. Daraufhin schwang der Störenfried eine Tüte gefüllt mit einem Gegenstand und griff die Frau an. Diese verletzte sich durch einen Schlag mit dem Gegenstand am schwer und brach sich die Hand. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß aus dem Garten. Nach ihm sucht nun die Polizei in Schwenningen und bittet Zeugen sich mit Hinweisen, unter der Nummer 07720 / 85000, zu melden. Er wird als 180 Zentimeter groß, dunkelhaarig, etwa 20 bis 30 Jahre alt und mit süd-osteuropäischen Phänotyp beschrieben.

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