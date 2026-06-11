Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Biesingen, Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Mit gefälschtem Fahrschein unterwegs - 19-Jähriger bedroht Busfahrer (10.06.2026)

Biesingen, Bad Dürrheim (ots)

Ein junger Mann hat am Mittwochabend an der Bushaltestelle in der Baarstraße einen Busfahrer bedroht. Gegen 19.45 Uhr stieg der 19-Jährige in Begleitung einer 17-Jährigen in einen Linienbus, wobei er einen Ersatzfahrschein vorzeigte. Der 49 Jahre alte Busfahrer erkannte sofort, dass das Ticket handschriftlich und mittels Tipp-Ex verändert worden war. Daraufhin teilte er den Heranwachsenden mit, dass er mit diesem Fahrschein nicht mitfahren dürfe und das gefälschte Dokument zur Weitergabe an das Landratsamt einbehalte. In der Folge forderte der junge Mann die Fahrkarte vehement zurück und versuchte, den 49-Jährigen durch einen Griff hinter die Schutzscheibe der Fahrerkabine zu ergreifen, wobei er ihn wiederholt bedrohte.

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, zog die 17-Jährige den jungen Mann aus dem Bus, was diesen jedoch nicht daran hinderte, dem Fahrer erneut zu drohen.

Die kurz darauf eintreffenden Polizisten nahmen den jungen Mann anschließend mit auf das Revier, von wo er nach Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf die Straße entlassen wurde.

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