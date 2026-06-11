POL-KN: (Talheim, K 5919, B 523
Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall beim Abbiegen: Drei Leichtverletzte und Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro (11.06.2026)
Talheim (ots)
Am Donnerstagmorgen hat sich auf der Kreisstraße 5919 ein Verkehrsunfall beim Linksabbiegen ereignet.
Ein 36-jähriger Mann war gegen 07:15 Uhr mit seinem Audi von Talheim in Richtung Tuningen unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße 523 abbiegen. Dabei übersah er vermutlich den entgegenkommenden VW eines 19-Jährigen. Obwohl der VW-Fahrer noch eine Gefahrenbremsung einleitete, konnte er einen Zusammenstoß an der Einmündung nicht mehr verhindern.
Durch den Verkehrsunfall erlitten beide Fahrer sowie der 19-jährige Beifahrer im VW leichte Verletzungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.
Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
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