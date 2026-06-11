Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hardt

Lkr. Rotweil) Verkehrsunfall beim Abbiegen: Zwei Verletzte und Schaden in Höhe von etwa 22.000 Euro (11.06.2026)

Hardt (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich am Ortseingang von Hardt, von Mariazell kommend, ein Verkehrsunfall beim Abbiegen ereignet.

Eine 18-jährige Frau war gegen 7:15 Uhr mit ihrem Suzuki auf der Mariazeller Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Gewerbestraße übersah sie vermutlich den entgegenkommenden KIA einer 46-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge stießen an der Einmündung zusammen und kamen auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Außerdem wurde ein an der Gewerbestraße wartender Renault eines 59-Jährigen leicht beschädigt.

Die 46-jährige KIA-Fahrerin erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die 18-jährige Beifahrerin im Suzuki zog sich leichte Verletzungen zu.

Sowohl der Suzuki als auch der KIA waren nicht mehr fahrbereit. Abschleppdienste kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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