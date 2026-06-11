Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in einen Betrieb für Land- und Gartentechnik (10./11.06.2026)

Gottmadingen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Betrieb in der Gewerbestraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 07.30 Uhr überstiegen die Täter das Zugangstor zum Firmengelände, schlugen einen Bewegungsmelder ab und verschafften sich anschließend über ein Fenster auf der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Dort erbeuteten sie schließlich mehrere tausend Euro Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Land- und Gartentechnik Betriebs beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise zu den Einbrechern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 1437-0 beim Polizeiposten Gottmadingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell