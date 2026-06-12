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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Werkzeuge aus Gebäude gestohlen (10.06.2026 - 11.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe mehrere Werkzeuge und Maschinen aus einem leerstehenden Haus gestohlen. Durch ein Fenster stiegen sie in das Gebäude an der Straße "Mühlweg" ein und entwendeten die Gerätschaften in bislang unbekanntem Wert. Zeugen, die in der Gegend verdächtiges wahrgenommen haben, können sich bei der Polizei in Schwenningen melden (07720 / 85000).

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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