POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Kreuzung Turner- und Villinger Straße (10.06.2026)
VS-Schwenningen (ots)
Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Mittwoch, um 17:15 Uhr, für einen Unfall gesorgt. Auf der Turnerstraße unterwegs, übersah eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigen Skoda. Im Kreuzungsbereich der Turner- und Villinger Straße stießen die beiden Wagen zusammen und die vorfahrtsberechtigte 33-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro.
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