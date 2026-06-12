VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Diebe mehrere Werkzeuge und Maschinen aus einem leerstehenden Haus gestohlen. Durch ein Fenster stiegen sie in das Gebäude an der Straße "Mühlweg" ein und entwendeten die Gerätschaften in bislang unbekanntem Wert. Zeugen, die in der Gegend ...

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