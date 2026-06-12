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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Kreuzung Turner- und Villinger Straße (10.06.2026)

VS-Schwenningen (ots)

Eine Vorfahrtsmissachtung hat am Mittwoch, um 17:15 Uhr, für einen Unfall gesorgt. Auf der Turnerstraße unterwegs, übersah eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin einen vorfahrtsberechtigen Skoda. Im Kreuzungsbereich der Turner- und Villinger Straße stießen die beiden Wagen zusammen und die vorfahrtsberechtigte 33-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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