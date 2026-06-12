Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf der Hauptstraße - Motorradfahrer verletzt (11.06.2026)

Spaichingen (ots)

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der Hauptstraße Verletzungen erlitten. Gegen 18.30 Uhr parkte ein 61-jähriger Dacia-Fahrer von einem am rechten Fahrbahnrand gelegenen Parkplatz aus und wollte anschließend wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17 Jahre alten Jugendlichen auf einer Aprilia, der zunächst zögerte, dann jedoch an dem vermeintlich nur ausparkenden Auto vorbeifuhr. Der 17-Jährige stürzte infolge der Kollision und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

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