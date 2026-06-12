Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Erich-Leuze-Straße (11.06.2026)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Erich-Leuze-Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Landesstraße 226 unterwegs. Nachdem sie einen Radfahrer überholte, scherte die Frau wieder nach rechts ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer auf einer Suzuki. Glücklicherweise erlitt dieser dabei keine schwereren Verletzungen. An dem VW entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

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