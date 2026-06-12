PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Erich-Leuze-Straße (11.06.2026)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Erich-Leuze-Straße zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige VW-Fahrerin war in Richtung Landesstraße 226 unterwegs. Nachdem sie einen Radfahrer überholte, scherte die Frau wieder nach rechts ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 54-jährigen Motorradfahrer auf einer Suzuki. Glücklicherweise erlitt dieser dabei keine schwereren Verletzungen. An dem VW entstand durch die Kollision Blechschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren