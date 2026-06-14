Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nachtragsmeldung: Unklare Bedrohungslage - Entwarnung (14.06.2026)

Konstanz (ots)

Ein noch Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag einen Polizeieinsatz auf dem 24-h-Flohmarkt ausgelöst. Gegen 2 Uhr rief ein anonymer Hinweisgeber bei der Polizei in Konstanz an und warnte in mehreren Telefonaten vor Bomben auf dem 24-h-Flohmarkt im Bereich Kleinvenedig und Hafenstraße. Hierauf sperrte und durchsuchte die Polizei die Örtlichkeit mit Sprengstoffspürhunden. Nach Überprüfung einer verdächtigen Tasche konnte der Entschärfungsdienst des LKA Baden-Württemberg schließlich Entwarnung geben. Nach umfassender Überprüfung und Abklärung konnte die vermeintliche Gefahrenlage ausgeschlossen werden, so dass der Flohmarkt gegen 12.15 Uhr von Polizeiseite wieder freigegeben werden konnte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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