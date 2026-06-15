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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Hegaustraße - weißen VW Golf angefahren - Polizei sucht Zeugen (12.06.2026)

Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmittag auf der Hegaustraße ereignet hat. Im Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer einen auf Höhe der Hausnummer 46 abgestellten weißen VW Golf, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, am vorderen, linken Kotflügel. Ohne den Unfall anzuzeigen oder sich um eine Regulierung des Schadens in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach danach davon.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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