Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unbekannter steckt Wiese in Brand (13.06.2026)

VS-Villingen (ots)

Zeugen haben beobachtet, wie ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Wiesenstück an der Peterzeller Straße in Brand setzte. Mit Spraydosen legte er das Feuer, das sich in kurzer Zeit auf angrenzende Büsche und einen Baum ausbreitete. Die schnell eingetroffene Polizei aus Villingen konnte mithilfe der Feuerwehr das Feuer schnell löschen. Der Brandstifter wird von der Polizei in Villingen gesucht und wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 18 bis 25 Jahre alt, blonde Haare mit Vollbart, schwarz gekleidet mit ebenfalls schwarzer Kappe. Hinweise zu ihm können, unter der Nummer 07721 / 6010, gemeldet werden.

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