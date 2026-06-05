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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw sucht die Verkehrspolizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 30-Jähriger gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Passat auf der Sophienstraße in westliche Richtung. Zur selben Zeit fuhr ein 39-jähriger Radfahrer ebenfalls auf der Sophienstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte der VW-Fahrer offenbar nach links in die Rheinhold-Frank-Straße abzubiegen und kollidierte hierbei im Kreuzungsbereich mit dem geradeaus fahrenden Zweiradfahrer.

Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen am Bein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter 0721 94484-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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