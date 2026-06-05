Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 16:00 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in Neuburgweier ein.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten die Täter offenbar unbemerkt in das Innere des Mehrfamilienhauses in der Schillerstraße. Anschließend verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine im 2. Obergeschoss gelegene Wohnung. Die Diebe durchwühlten verschiedene Räume und entwendeten Bargeld sowie diversen Bankkarten.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann daher noch nicht beziffert werden.

Hinweisgeber zu dem Einbruch werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

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