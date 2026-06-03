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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Alkoholisierter Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer fuhr am späten Dienstagabend mit offenbar deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Karlsruhe und gefährdete dabei wohl mehrere Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 37-Jährige gegen 23:45 Uhr mit seinem Ford Kuga zunächst auf der Rheinhold-Frank-Straße in Fahrtrichtung Ettlingen unterwegs. Dabei soll er mit etwa 100 km/h drei Kreuzungen überquert haben, obwohl die Ampeln jeweils Rot anzeigten. Auf Höhe der Brauerstraße musste ein bislang unbekannter Pkw offenbar nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Von dort fuhr der Kuga-Fahrer auf die Landesstraße 605, wo er sein Fahrzeug zwischenzeitlich auf circa 150 km/h beschleunigt haben soll.

Auf Höhe des Golfplatzeses fuhr der Mann von der L605 ab und anschließend auf die Wilhelm-Leuschner-Straße. Im Zuge seiner rasanten Fahrt soll der Beschuldigte zudem eine die Straße überquerende bislang unbekannte Radfahrerin gefährdet haben.

Verständigte Polizeibeamte stoppten die Fahrt des 37-Jährigen letztendlich in der Otto-Wels-Straße in Oberreut und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,5 Promille. Die Beamten beschlagnahmten in der Folge seinen Führerschein. Er muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und etwaige gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter 0721 666 3611 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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