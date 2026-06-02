Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Trickbetrüger erbeuten Gold in sechsstelliger Höhe - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer kontaktierten am Sonntag eine 88-Jährige und entwendeten unter einem betrügerischen Vorwand Gold in sechsstelliger Höhe aus ihrer Wohnung.

Nach aktuellem Kenntnisstand rief ein Unbekannter am Sonntagmittag die spätere Geschädigte an und gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamter aus. Aufgrund eines derzeit flüchtigen Einbrechers bestehe die Gefahr, sie könne Opfer eines Einbruchs werden. Er erschien in der Folge zunächst selbst an ihrer Tür, verließ die Örtlichkeit jedoch kurz darauf wieder. Er äußerte, er würde einen Polizeikollegen vorbeischicken, der ihre Wertgegenstände fotografieren müsse, um einen potentiellen Diebstahl zu verhindern.

Kurz darauf erschien der zweite angebliche Polizist gegen 16:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift und fotografierte das Gold der 88-Jährigen. Er forderte die Seniorin dazu auf, sich in ihr Schlafzimmer zu begeben und schlug ihr hierbei zudem offenbar in ihr Gesicht. Anschließend nahm der Unbekannte die Wertgegenstände an sich und verließ die Anschrift in unbekannte Richtung.

Die beiden Betrüger werden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1: ca. 1,70m, schlank, etwa Mitte 30, schwarzes, kurzes lockiges Haar, hochdeutsch mit leicht badischem Akzent, blaue Polizeiuniform

Unbekannter 2: ca. 1,80m, schlank, etwa Mitte 20, kurze schwarze Haare, dunkelblauer Overall mit Polizeiaufschrift

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zu den beiden Personen geben können, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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