Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einsatz der Feuerwehr und Rettungsdienste am Augustinum Seniorenresidenz Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz an der Seniorenresidenz Augustinum in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Grund war die Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Brand bereits gelöscht.

Sobald sich neue Erkenntnisse ergeben wird nachberichtet.

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