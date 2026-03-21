POL-PDMY: Einsatz der Feuerwehr und Rettungsdienste am Augustinum Seniorenresidenz Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)
Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz an der Seniorenresidenz Augustinum in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Grund war die Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Brand bereits gelöscht.
Sobald sich neue Erkenntnisse ergeben wird nachberichtet.
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