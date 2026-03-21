PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einsatz der Feuerwehr und Rettungsdienste am Augustinum Seniorenresidenz Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Aktuell kommt es zu einem größeren Einsatz an der Seniorenresidenz Augustinum in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Grund war die Auslösung der Brandmeldeanlage. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Brand bereits gelöscht.

Sobald sich neue Erkenntnisse ergeben wird nachberichtet.

Wir bitten derzeit von Presseanfragen abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357350

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Mayen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Mayen
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 18:57

    POL-PDMY: 11-jähriger Schüler auf dem Fahrrad durch unbekannten PKW zum Sturz gebracht

    Remagen (ots) - Der 11-jährige Schüler befuhr am 20.03.2026 zwischen 07:40 Uhr und 07:50 Uhr mit seinem Fahrrad die L 82 (Alte B9) von Sinzig nach Remagen. Er war auf dem Weg zu seiner Schule in Remagen. Der Fahrradfahrer wurde durch einen weißen PKW überholt und seitlich touchiert. Der Schüler verlor die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich ...

    mehr
  • 19.03.2026 – 12:32

    POL-PDMY: Polizei sucht Zeugen zur Sachbeschädigung

    Thür (ots) - Im Zeitraum Samstag, 14.03.20.26, 20.00 Uhr bis Sonntag, 15.03.26, 15.00 Uhr, wurde in Thür, Segbachstraße 2, der Verkaufsautomat des Herrn Anton zerkratzt und das Geldausgabefach vermutlich aufgrund des Schadenbildes durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Hinweise zur Tat oder Täter bitte an die Polizei Mayen, 02651-8010. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen PHKin Hück Telefon: ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 20:49

    POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

    Ettringen, Lerchenweg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 14.03.2026, 13.00 Uhr, bis Mittwoch, 18.03.2026, 16.00 Uhr, kam zu einem Verkehrsunfall im Lerchenweg in Ettringen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen eine dortige Grundstücksmauer und verursachte Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Unfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren