POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Fußgänger schwer verletzt
Karlsruhe (ots)
Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Karlsruhe-Neureut wurde ein Fußgänger schwer verletzt.
Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ ein 95-Jähriger gegen 11:20 Uhr den Supermarkt in der Grünewaldstraße. Als er sich an der Einmündung Grünewaldstraße/Neureuter Platz befand, übersah ein Pkw-Fahrer den Mann offenbar beim Rückwärtsfahren und kollidierte mit diesem.
Bei dem Sturz erlitt der Senior eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.
Fabian Sauer, Pressestelle
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