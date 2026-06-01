Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Fußgänger schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Karlsruhe-Neureut wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ ein 95-Jähriger gegen 11:20 Uhr den Supermarkt in der Grünewaldstraße. Als er sich an der Einmündung Grünewaldstraße/Neureuter Platz befand, übersah ein Pkw-Fahrer den Mann offenbar beim Rückwärtsfahren und kollidierte mit diesem.

Bei dem Sturz erlitt der Senior eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Fabian Sauer, Pressestelle

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