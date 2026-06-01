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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall auf Parkplatz - Fußgänger schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Karlsruhe-Neureut wurde ein Fußgänger schwer verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ ein 95-Jähriger gegen 11:20 Uhr den Supermarkt in der Grünewaldstraße. Als er sich an der Einmündung Grünewaldstraße/Neureuter Platz befand, übersah ein Pkw-Fahrer den Mann offenbar beim Rückwärtsfahren und kollidierte mit diesem.

Bei dem Sturz erlitt der Senior eine Kopfverletzung. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: +49 721 666-1111
Fax: +49 721 666-1150
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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