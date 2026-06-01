Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 18-Jähriger nach mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem fünf Männer Samstagnacht in der Karlsruher Innenstadt in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung gerieten, soll einer der Beschuldigten in der Folge offenbar mindestens einmal auf den Kopf eines 36-Jährigen eingetreten haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen zwei 36- und 37-Jährige gegen 02:30 Uhr am Marktplatz auf eine dreiköpfige Personengruppe. Aus bislang ungeklärter Ursache entwickelten sich zunächst verbale Streitigkeiten. Im Zuge der Unstimmigkeiten sollen die drei 18-, 20- und 22-Jährigen die beiden Männer offenbar mit Schlägen und Tritten angegriffen haben, sodass der 36-Jährige zu Boden gegangen sei. Hier soll der 18-jährige Beschuldigte den auf dem Asphalt liegenden Mann offenbar gezielt mit dem Schuh gegen den Kopf getreten haben.

Erst nachdem unbeteiligte Zeugen die Auseinandersetzung unterbanden, ließen die drei Angreifer von den beiden Männern ab und entfernten sich. Der 18-Jährige soll zudem einen der Schlichter mit einem spitzen Gegenstand bedroht und kurzzeitig verfolgt haben.

Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nahmen die Polizeibeamten die drei Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest.

Der 18-Jährige wurde am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe der Haftrichterin des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, welche Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Schür pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell