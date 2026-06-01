Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Durlach

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag gegen 09:20 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Dietrichstraße in Durlach.

Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zu dem Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Silke Gehrig, Pressestelle

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