Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß auf der B35 tödlich verletzt

Bruchsal (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B35 zwischen Bruchsal und Heidelsheim kamen am Sonntagnachmittag zwei Menschen ums Leben. Ein weiterer Unfallbeteiligter erlitt schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 65-jähriger Pkw-Fahrer gegen 13:50 Uhr auf der B35 von Bruchsal in Richtung Heidelsheim unterwegs. Auf Höhe des Ortsausgangs geriet sein Fahrzeug mutmaßlich infolge von Aquaplaning auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der 55-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie seine 54-jährige Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Beide verstarben noch an der Unfallstelle.

Der 65-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme, Bergungsmaßnahmen sowie die Reinigung der Fahrbahn musste die B35 über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Florentin Ochner, Pressestelle

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