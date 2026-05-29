Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere beschädigte Fahrzeuge nach Reifenplatzer

Karlsruhe (ots)

Nachdem am Donnerstagabend ein Reifen einer Sattelzugmaschine platzte, verteilten sich die Fahrzeugteile in der Folge auf der Fahrbahn und verursachten hohen Sachschaden.

Ein 38-Jähriger fuhr gegen 22:15 Uhr auf der linken Spur der Bundesautobahn 5 von Heidelberg kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe. Auf Höhe des Dreiecks Karlsruhe platzte aus bislang unbekannten Gründen der linke vordere Reifen des Lkw. Die Reifenteile verteilten sich daraufhin auf allen drei Fahrbahnen. Nach aktuellem Kenntnisstand überfuhren mindestens 19 Verkehrsteilnehmer die Gegenstände und beschädigten ihre Fahrzeuge zum Teil erheblich.

Zwei Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Beseitigung der Reifenteile bremsten die Beamten den fließenden Verkehr kurzzeitig bis zum Stillstand ab.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Franz Henke, Pressestelle

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