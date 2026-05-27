Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - 35-Jähriger nach mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 35-jähriger Tatverdächtiger soll am Montagabend (25.05.2026) seine Lebenspartnerin mit einem Messer angegriffen und ihr mit dem Tod gedroht haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten der Mann und die Frau gegen 19:30 Uhr in einer Wohnung in der Kronenwerkstraße aufgrund offener Geldforderungen in Streit. Dabei soll der später Festgenommene seine 49-jährige Partnerin mit einem Messer am Arm verletzt und ihr mit dem Leben gedroht haben. Der Geschädigten gelang es daraufhin, die Wohnung zu verlassen und sich mit einer Bekannten auf das Polizeirevier Philippsburg zu begeben. Im Rahmen unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizeibeamte den Beschuldigten in einem Kellerraum in der Kronenwerkstraße vorläufig fest.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Verletzte zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Der 35-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgericht Bruchsal vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe die Untersuchungshaft wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit Bedrohung anordnete und in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@vstakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell