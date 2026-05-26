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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsbad - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Auf der Kreisstraße 3556 zwischen Ittersbach und Spielberg wurde am Dienstagmittag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Autofahrer gegen 12:25 Uhr auf der K3556 von Ittersbach kommend in Richtung Spielberg. Auf Höhe des Jakobsbrunnens beabsichtigte der Mann wohl zunächst nach links abzubiegen. Als er sich kurz darauf offenbar umentschied und seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte, kollidierte er mit einem in die gleiche Richtung fahrenden Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde vor Ort von Ersthelfern sowie dem alarmierten Rettungsdienst erstversorgt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der vermeintliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die K3556 ist derzeit für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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