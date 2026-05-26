Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Karlsruher Weststadt brach am Sonntagabend ein Brand aus.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge nahmen Bewohner gegen 20:40 Uhr Rauch aus einem Kellerfenster des Wohnhauses in der Yorkstraße wahr und wählten den Notruf. Als die Feuerwehr und Polizei eintrafen, war das Treppenhaus bereits stark verraucht, sodass mehrere Bewohner ihre Wohnungen nicht mehr selbstständig verlassen konnten und von den Einsatzkräften über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht werden mussten.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte die geretteten Bewohner noch vor Ort. Eine Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Löscharbeiten ergab sich der Verdacht, dass der Brand im Keller des Anwesens ausgebrochen sein könnte.

Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 50.000 Euro.

Zur Erforschung der bislang noch unklaren Brandursache sowie zur Spurensicherung am Brandort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Bereits am 7. und 8. November 2025 war im Eingangsbereich sowie im Keller des gleichen Anwesens ein Feuer ausgebrochen.(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6155312)

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen möglichen Zusammenhang zwischen den Bränden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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