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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 29-Jähriger nach Diebstahl mit Waffe in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nachdem ein 29-Jähriger am Samstagmorgen eine Umhängetasche aus einem Auto stahl, nahmen ihn Polizeibeamte unmittelbar im Anschluss vorläufig fest.

Eine Zeugin beobachtete den Dieb gegen 08:40 Uhr dabei, wie er durch die Beifahrerscheibe eine schwarze Tasche aus einem in der Dammerstockstraße geparkten Auto entnahm und verständigte daraufhin die Polizei.

Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung nahmen die Polizisten den Beschuldigten kurz darauf in einem Feldweg parallel der Heidelberger Straße vorläufig fest. Die Beamten beschlagnahmten das Diebesgut und stellten zudem zwei Einhandmesser, ein Tierabwehrspray und eine Packung Pregabalin sicher.

Der 29-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe die Untersuchungshaft aufgrund Diebstahls mit Waffen anordnete und in Vollzug setzte.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Staatsanwältin Bergem E-Mail: pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Franz Henke E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1121

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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