Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Trickbetrüger erbeuteten am Montag, gegen 16:30 Uhr, mit dem sogenannten "Enkeltrick" offenbar 10.000 Euro von einer 93-jährigen Frau aus Karlsruhe-Mühlburg.

Per Telefon wurde die Frau zunächst kontaktiert und es wurde ihr fälschlicherweise mitgeteilt, dass ihre Enkelin bei einem Verkehrsunfall einen Menschen zu tote gefahren hätte. Die Betrüger setzten die 93-Jährige weiter unter Druck und forderten den fünfstelligen Geldbetrag, um eine angebliche Haftstrafe der Enkelin zu verhindern.

Gegen 16:30 Uhr erschien ein Geldabholer an ihrer Wohnanschrift in der Rheinstraße und nahm die zuvor geforderte Summe in Empfang.

Die Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon und rät dazu, Bekannte und Verwandte vor der Betrugsmasche zu warnen.

Es wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Christina Dörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell