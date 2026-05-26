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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Goldkette geraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte rissen einem 57-Jährigen am Freitagabend in Karlsruhe-Durlach offenbar die Goldkette vom Hals und flüchteten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wartete der 57-Jährige gemeinsam mit einem Begleiter nach einer Autopanne auf einer Bank in der Wilmar-Schwabe-Straße auf einen Abschleppdienst. Gegen 21:00 Uhr näherten sich zwei junge Männer aus Richtung des Durlacher Bahnhofs und fragten die beiden Wartenden nach Zigaretten. Da der 57-Jährige dies verneinte, gingen die Unbekannten offenbar in Richtung Durlach davon. Als sich der 57-Jährige etwa eine halbe Stunde später in sein Fahrzeug setzte, um dem mittlerweile eingetroffenen Abschleppdienst zu folgen, traten die beiden Männer, die zuvor nach Zigaretten gefragt hatten, an sein Fahrzeug heran. Einer der Täter griff offenbar unvermittelt durch das geöffnete Fenster und riss dem Geschädigten seine Goldkette vom Hals. Anschließend ergriffen die beiden Angreifer die Flucht und rannten in Richtung Pforzheimer Straße davon.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Bei den Verdächtigen soll es sich laut dem Tatopfer um zwei junge Männer im Alter von etwa 25 Jahren handeln. Beide seien etwa 165 bis 175 cm groß und schlank und hätten einen dunklen Teint sowie schwarze kurze Haare gehabt. Einer der Männer habe einen Schnauzbart getragen.

Der Haupttäter habe eine weiße lange Jogginghose, ein kurzes dunkles Oberteil und eine weiße Kappe getragen. Sein Begleiter sei mit einer kurzen blauen Hose, einem dunklen langärmligen Oberteil und ebenfalls einer weißen Kappe bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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