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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Mann bei Gebäudebrand tödlich verletzt

Malsch (ots)

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Malsch wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 77-jähriger Mann tödlich verletzt. Eine 76-jährige Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist in dem Gebäude gegen 04:15 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Im Rahmen der Löscharbeiten durch die alarmierte Feuerwehr wurden die Eheleute aus dem Anwesen geborgen. Sowohl der Mann als auch die Frau wurden in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht. Der Mann verstarb kurze Zeit später an den Folgen seiner Verletzungen. Bei der Frau besteht weiterhin Lebensgefahr. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der KDD Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

Alexander Harsch, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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