Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Verkehrsunfall auf der L559 - Motorradfahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 559 wurden am Donnerstagmorgen zwei Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer mit seiner 59-jährigen Sozia gegen 9:50 Uhr auf der L 559 von Blankenloch in Richtung Leopoldshafen. An der Einmündung zur Kreisstraße 3579 wollte ein vorausfahrendes Motorrad nach rechts abbiegen. Dies erkannte der 60-Jährige offenbar zu spät und fuhr dem Krad hinten auf.

Bei der Kollision stürzte der Unfallverursacher mit seiner Sozia vom Motorrad. Dabei erlitten sie schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Die beiden Personen auf dem vorausfahrenden Motorrad blieben unverletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf über 2000 Euro geschätzt.

Fabian Sauer, Pressestelle

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