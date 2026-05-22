Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungsserie an Pkw

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter in Durlach mehrere geparkte Pkw.

Nach aktuellem Kenntnisstand beschädigte der Unbekannte den Lack von mindestens vierzehn Fahrzeugen, die in der Pfinzstraße und Neuensteinstraße abgestellt waren, mit einem nicht näher bekannten Gegenstand. Die Beschädigungen befanden sich bei allen Pkw auf der zum Gehweg hin gewandten Seite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 490 70 zu melden.

Fabian Sauer, Pressestelle

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