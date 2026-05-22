Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach mutmaßlich gefährlicher Körperverletzung im Schlossgarten

Karlsruhe (ots)

Bereits am Donnerstag den 30. April 2026 soll es im Bereich des Schlossgartens zu einer Auseinandersetzung zwischen mutmaßlich vier Beteiligten gekommen sein, die in eine gefährliche Körperverletzung mündete. Die Polizei sucht nun nach einem Mann und einer Frau, die aufgrund ihres aktiven Einschreitens offenbar schlimmeres verhinderten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der 17-jährige Geschädigte an diesem Tag gegen 20:00 Uhr im Schlossgarten und traf dort wohl auf eine dreiköpfige männliche Gruppierung. Aufgrund vorausgegangener Unstimmigkeiten sollen die drei Täter den 17-Jährigen körperlich angegangen haben, indem sie ihn festhielten und offenbar mit einem Schal würgten. Laut Aussagen des Geschädigten seien zu diesem Zeitpunkt ein Mann und eine Frau zu Hilfe gekommen, wodurch die Täter von ihrem Opfer abließen und flüchteten. Der Jugendliche wurde bei der Tat wohl leicht verletzt. Die Tat wurde erst im Nachhinein zur Anzeige gebracht.

Alle drei Männer hatten laut dem Geschädigten ein arabisches Aussehen und schwarze Haare. Der Haupttäter sei etwa 18 - 20 Jahre alt, schlank und circa 170 cm groß. Ein weiterer Täter sei zwischen 30 Jahre und 35 Jahre alt, von molliger Statur und habe zur Tatzeit eine Mütze getragen.

Zeugen, insbesondere das erwähnte Paar, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer 0721 666-3311 zu melden.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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