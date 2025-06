Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen:Versuchter Einbruch in Autowerkstatt - Einbrecher wird gestört

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 11.06.2025, gegen 23.45 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft vergeblich mehrere Türen bei einer Autowerkstatt in der Basler Straße aufzuhebeln. Schlussendlich hebelte die unbekannte Täterschaft eine weitere Tür auf und gelangte so in das Firmengebäude. Im Gebäude wurde der Unbekannte von einem Mann gestört, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in einem Büro aufhielt. Der Unbekannte ergriff die Flucht und konnte unerkannt entkommen.

