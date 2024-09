Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Mehrere Fahrzeuge in der Oststadt angegriffen

Neubrandenburg (ots)

Am Vormittag des 27.09.2024 wurden den Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Ziolkowskistraße in der Neubrandenburger Oststadt gemeldet. Die Kollegen konnten vor Ort fünf PKWs feststellen, bei denen der Lack zerkratzt wurde. Die Fahrzeuge befanden sich auf einem öffentlichen Parkplatz. Bislang gibt es keine Hinweise zum Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen. Die Tatzeit beläuft sich auf den 26.09.2024, 20:00 Uhr bis zum 27.09.2024, 09:30 Uhr.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise oder Beobachtungen zur oben genannten Tat machen kann, meldet sich bitte unter im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell