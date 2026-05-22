Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Berauschte Autofahrerin flüchtet vor Polizeikontrolle und verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Eine offenbar unter Betäubungsmitteleinfluss stehende 29-jährige Autofahrerin versuchte sich am späten Donnerstagabend einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Bei der Kontrolle mussten Polizeibeamte die Frau aus dem Pkw ziehen. Hierbei fuhr der Hyundai auf einen davorstehenden BMW auf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fiel der Hyundai der Polizeistreife gegen 23:20 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen Ettlingen und Malsch auf. Am Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht, zudem zeigte die Fahrerin eine auffällige Fahrweise. Trotz Anhaltesignalen fuhr die 29-Jährige weiter auf der B 3.

Als sie am Abzweig nach Bruchhausen verkehrsbedingt anhalten musste, gelang es den verfolgenden Beamten an das stehende Fahrzeug heranzutreten. Auch hier zeigte die Fahrerin keine Reaktion auf die Aufforderung auszusteigen, weshalb sie aus dem Auto gezogen werden musste. Um an die Frau zu gelangen, mussten die Beamten die Seitenscheiben des Hyundai mit dem Schlagstock einschlagen. Verletzt wurde hierbei niemand. Da während dieser Maßnahme offensichtlich der Motor lief und ein Gang eingelegt war, rollte das Auto gegen einen davor verkehrsbedingt haltenden BMW X5 und verursachte hierbei einen geringen Sachschaden.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung der Frau, weshalb sie anschließend zur Blutprobe zum Polizeirevier gebracht wurde.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass die 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und der Pkw ohne Versicherungsschutz gefahren wurde.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe führt die weiteren Ermittlungen. Die Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

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