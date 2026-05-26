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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Motorrad

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Karlsruher Oststadt wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 25-jähriger Autofahrer gegen 22:40 Uhr auf der Durlacher Allee stadteinwärts. An der Kreuzung zur Tullastraße stoppte der junge Mann sein Fahrzeug zunächst an einer roten Ampel. Als diese auf Grün schaltete fuhr der 25-Jährige los. Beim Rechtsabbiegen übersah er wohl einen in gleiche Richtung fahrenden Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 23-jährige Zweiradfahrer kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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