Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

In Rüppurr verschafften sich Einbrecher am Sonntag, zwischen 08:55 Uhr und 17:15 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus im Krokusweg. In der Folge hebelten die Täter die Tür zu einer Wohnung gewaltsam auf und durchwühlten auf der Suche nach Beute mehrere Schränke sowie Schubladen.

In Beiertheim-Bulach gelangten bislang Unbekannte am Montag, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 19:45 Uhr, offenbar ebenfalls unbemerkt in das Innere eines Mehrfamilienhauses in der Hohenzollernstraße. Anschließend drangen die Einbrecher vermutlich über ein Fenster neben der Wohnungstür in die Wohnung im 2. Obergeschoss ein und durchsuchten mehrere Zimmer.

In beiden Fällen ist der entstandene Sach- und Diebstahlschaden derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann daher noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zu den Einbrüchen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell