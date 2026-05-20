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Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Zeugen gesucht - 8-jähriges Kind bei Unfallflucht verletzt

Stadecken-Elsheim (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026 gegen 18:05 Uhr kam es in Stadecken-Elsheim an der Einmündung Oppenheimer Straße / Portstraße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht zwischen einem 8-jährigen Kind und einem bislang Unbekannten in einem schwarzen Pkw. Der Pkw sei auf Höhe des Restaurants "Raffaele" von der Oppenheimer Straße nach rechts in die Portstraße eingebogen und dabei teils über den Bürgersteig gefahren. Auf dem Bürgersteig habe sich das 8-jährige Kind mit einem Tretroller befunden. Der Pkw habe den Roller touchiert, sodass das Kind zu Boden gefallen sei und sich leicht verletzt habe. Der Pkw sei anschließend möglicherweise auf den Kundenparkplatz des Restaurant Raffaele eingebogen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an

PI Mainz 3: pimainz3@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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