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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mutmaßliche Brandstiftung an Vereinsheim - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am späten Freitagabend offenbar den Holzanbau eines Vereinsheims in Brand. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge meldeten Zeugen gegen 22:35 Uhr eine Brandentwicklung an einem Vereinsheim im Eschenweg. Einer ersteintreffenden Polizeistreife gelang es, den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers größtenteils zu bekämpfen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr führte darüber hinaus Nachlöscharbeiten durch.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Holzanbau von einem bislang unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt worden ist. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Bereits Ende Januar dieses Jahres war der betreffende Holzanbau von Unbekannten mutmaßlich in Brand gesteckt worden. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei geführt werden.

Zeugen und Hinweisgeber, die im Bereich des Brandortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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