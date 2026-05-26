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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Philippsburg - Verkehrsunfall auf der K3534 - Pedelec Fahrer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Kreisstraße 3534 bei Huttenheim wurde ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 74-Jährige gegen 09:30 Uhr den parallel zur Kreisstraße verlaufenden Radweg von Huttenheim kommend in Richtung Rheinsheim. Dabei stieß er offenbar mit einem stehenden Pkw zusammen, welcher auf die Fahrbahn einfahren wollte.

Bei der Kollision wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Fabian Sauer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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