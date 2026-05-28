Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Erneut Gegenstände auf Autobahn geworfen - Kriminalpolizei sucht nach Hinweisgebern

Karlsruhe (ots)

Nachdem in den vergangenen Wochen bislang unbekannte Täter bereits dreimal Gegenstände auf die Bundesautobahn 5 warfen, beförderten am späten Mittwochabend Unbekannte nun erneut Steine und Holzstücke auf die Fahrbahn.

Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen die Täter gegen 23:35 Uhr mehrere Steine sowie Holzstücke von einer Fußgängerbrücke auf Höhe Ettlingen auf die Fahrbahn der A5. Die Gegenstände verteilten sich anschließend über alle drei Fahrstreifen. Insgesamt sechs Fahrzeuge kollidierten mit den auf der Fahrbahn liegenden Hindernissen. Hierdurch entstand nach aktuellem Stand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit zwei mutmaßlich männliche Jugendliche, die sich offenbar zügig von der Örtlichkeit entfernten. Einer der Jugendlichen soll dunkel gekleidet gewesen sein. Der Zweite habe eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt getragen.

Das Haus des Jugendrechts der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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