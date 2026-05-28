Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in Mühlburg

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:40 Uhr und 13:50 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Karlsruhe-Mühlburg.

Nachdem die Täter die Wohnung in der Sophienstraße offenbar gewaltsam über die Eingangstür betreten hatten, durchsuchten sie diese nach Wertgegenständen. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Fabian Sauer, Pressestelle

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