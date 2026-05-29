Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Radfahrer von Pkw erfasst

Karlsruhe (ots)

Offenbar schwer verletzt worden ist ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag an der Bundesstraße 36 auf Höhe der Messe Karlsruhe.

Ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein 53-jähriger VW-Passat-Fahrer gegen 15:10 Uhr auf der B 36 in Richtung Rastatt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 53-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste dabei einen auf dem Radweg fahrenden 62-jährigen Radfahrer, der in Richtung Rastatt unterwegs war.

Der Radfahrer trug nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen davon - er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zum Zwecke der Unfallaufnahme war die B36 in Fahrtrichtung Rastatt für etwa 25 Minuten vollständig gesperrt.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell