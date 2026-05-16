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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Rengsdorf (ots)

Am 13.05.2026, zwischen 10Uhr und 11Uhr, wurde ein in der Friedrich Ebert Straße in Rengsdorf geparktes Fahrzeug beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß gegen den Seitenspiegel eines VW-Busses, der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/952-0 oder pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Tel: 02634/952-0
pistrassenhaus.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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