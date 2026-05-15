Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diverse Sachbeschädigungen an Baumaschinen
Horhausen/WW - Pleckhausen (ots)
In der Zeit vom 13.05.2026 bis zum 15.05.2026 kam es in der Forststraße in Horhausen/Pleckhausen, auf einer dortigen Baustelle, zu diversen Beschädigungen an dortig geparkten Baufahrzeugen/Baumaschinen. Dabei wurden Scheiben eingeworfen und Maschinen und Gegenstände mit Farbe besprüht. Etwaig Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 952 0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520
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