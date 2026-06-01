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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte Trickbetrüger stehlen Schmuck - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Karlsruhe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer verschafften sich am Freitagmittag Zutritt zu einer Wohnung und entwendeten hier mehrere Gold- und Silberschmuckstücke.

Nach aktuellem Kenntnisstand gaben die zwei Männer gegen 13:45 Uhr offenbar vor, Mitarbeiter der Telekom zu sein und den Internetanschluss überprüfen zu wollen. Daraufhin öffnete die 79-jährige spätere Geschädigte die Tür zu ihrer Wohnung in der Gottesauer Straße und ließ die beiden Männer hinein. Nach etwa zehn Minuten verließen die beiden Täter die Wohnung wieder und die Geschädigte stellte das Fehlen mehrerer Schmuckgegenstände und Bargeld fest. Der Diebstahlschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Einer der Männer soll etwa 1,80m groß und korpulent gewesen sein. Er trug einen Vollbart, eine beige 3/4-Hose und kurze, dunkle Haare. Der zweite war offenbar schlank, hatte kurze, dunkelblonde Haare, keinen Bart und trug eine kurze Hose.

Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 4907-0 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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