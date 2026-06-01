Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Tatverdächtige nach Diebstählen und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen identifiziert - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an geparkten Fahrzeugen in der Karlsruher Südweststadt sucht die Polizei nach Zeugen und Geschädigten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beschädigten mehrere Jugendliche und Kinder mutmaßlich im Zeitraum von Freitag den 29.05.2026 bis Samstag den 30.05.2026 eine Vielzahl von geparkten Autos in der Mathystraße und den angrenzenden Straßen. Bislang geht die Polizei von rund 30 Fahrzeugen aus. Die Täter zerkratzten und besprühten Karosserien und brachen unter anderem angebrachte Embleme heraus und entwendeten diese und andere Fahrzeugteile.

Aufgrund des Hinweises eines Geschädigten, wonach ein Teil der gestohlenen Gegenstände von Unbekannten über ein Internetverkaufsportal angeboten wurde, gelang es zivilen Ermittlern am Sonntag, einen jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Die weiteren Ermittlungen führte zum Auffinden von Beweismitteln und der Identifizierung von insgesamt fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 13 Jahren und 15 Jahren.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im Bereich von mehreren tausend Euro liegen. Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell