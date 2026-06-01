PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Tatverdächtige nach Diebstählen und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen identifiziert - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Nach einer Serie von Sachbeschädigungen und Diebstählen an geparkten Fahrzeugen in der Karlsruher Südweststadt sucht die Polizei nach Zeugen und Geschädigten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge beschädigten mehrere Jugendliche und Kinder mutmaßlich im Zeitraum von Freitag den 29.05.2026 bis Samstag den 30.05.2026 eine Vielzahl von geparkten Autos in der Mathystraße und den angrenzenden Straßen. Bislang geht die Polizei von rund 30 Fahrzeugen aus. Die Täter zerkratzten und besprühten Karosserien und brachen unter anderem angebrachte Embleme heraus und entwendeten diese und andere Fahrzeugteile.

Aufgrund des Hinweises eines Geschädigten, wonach ein Teil der gestohlenen Gegenstände von Unbekannten über ein Internetverkaufsportal angeboten wurde, gelang es zivilen Ermittlern am Sonntag, einen jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Die weiteren Ermittlungen führte zum Auffinden von Beweismitteln und der Identifizierung von insgesamt fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 13 Jahren und 15 Jahren.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber im Bereich von mehreren tausend Euro liegen. Die Polizei im Haus des Jugendrechts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 11:24

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Durlach

    Karlsruhe (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am vergangenen Freitag gegen 09:20 Uhr, offenbar unbemerkt Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Dietrichstraße in Durlach. Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der entstandene Diebstahl- sowie Sachschaden ist derzeit Gegenstand der ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 10:18

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Sicherheit kommt an: Polizei und VBK kontrollieren gemeinsam

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und das Polizeipräsidium Karlsruhe haben am vergangenen Freitag erneut gemeinsame Schwerpunktkontrollen im Tram- und Stadtbahnverkehr durchgeführt. Ziel der regelmäßig stattfindenden Einsätze ist es, Sicherheit im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren