Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Grötzingen - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raub

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Samstag griffen zwei maskierte Männer offenbar einen 17-Jährigen an und raubten anschließend seinen Geldbeutel.

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich der 17-Jährige gegen 02:50 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg, als er in der Mühlstraße offenbar von zwei maskierten Männern angegriffen wurde. Die beiden Angreifer sprühten dem Jugendlichen wohl zunächst Pfefferspray in das Gesicht. Anschließend sollen sie ihn geschlagen und getreten haben, sodass er leichte Verletzungen im Gesicht davontrug.

Im Zuge des Angriffs soll einer der Täter in die Jackentasche des 17-Jährigen gegriffen, seinen Geldbeutel samt Inhalt und einen Schlüsselbund entwendet haben.

Anschließend entfernten sich die beiden mutmaßlichen Räuber und stiegen in ein an der Kreuzung "An der Pfinz/Krumme Straße" geparktes, dunkles Fahrzeug ein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst telefonisch in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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